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School Morning Routine

School Morning Routine

schoolmorningroutine.com

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Çocukları okula hazırlamak günün en kötü kısmıdır. Okul Sabah Rutini, çocuklarınızı tüm kaos olmadan hazırlamanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Böylece ailenizle sabahların tadını yeniden birlikte çıkarabilirsiniz. Neden sabah 9'da maraton koşmuş gibi hissediyorsun? Çocuklar doğru olanı yapmak isterler (çoğu zaman). Ancak çabuk unuturlar ve dikkatleri dağılır. Bu yüzden onları zamanında kapıdan dışarı atmak için dırdır etmeniz, azarlamanız ve tartışmanız gerekir. Bütün sabah çılgınca bir karmaşaya dönüşene kadar.

Web Sitesi: schoolmorningroutine.com

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