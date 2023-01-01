Çiftliğin taze, sağlıklı, şef tarafından hazırlanmış yemekleri kapınıza teslim edilir ve dakikalar içinde hazır olur. Gerçek gıdaların lezzetini ve besleyiciliğini korumak için taze paketlenmiştir.

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