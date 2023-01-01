WebCatalog
RealEats

RealEats

realeats.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Çiftliğin taze, sağlıklı, şef tarafından hazırlanmış yemekleri kapınıza teslim edilir ve dakikalar içinde hazır olur. Gerçek gıdaların lezzetini ve besleyiciliğini korumak için taze paketlenmiştir.

Web Sitesi: realeats.com

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