Lively Root'un çiftliğindeki taze iç ve dış mekan bitkileri kapınıza teslim edilir. Taahhüdümüz, sizin ve yeşil alanlarınızın büyümesine yardımcı olacak muhteşem içerikler, sağlıklı, yerel olarak yetiştirilen bitkiler ve çevre dostu ürünler sunmaktır. Yeşil alanınız sizi bekliyor!

Web Sitesi: livelyroot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lively Root ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.