WebCatalog
Lively Root

Lively Root

livelyroot.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lively Root çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lively Root'un çiftliğindeki taze iç ve dış mekan bitkileri kapınıza teslim edilir. Taahhüdümüz, sizin ve yeşil alanlarınızın büyümesine yardımcı olacak muhteşem içerikler, sağlıklı, yerel olarak yetiştirilen bitkiler ve çevre dostu ürünler sunmaktır. Yeşil alanınız sizi bekliyor!

Web Sitesi: livelyroot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lively Root ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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