WebCatalog
Morning

Morning

morning.so

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Morning çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Otomasyonlar için Müşteri İstihbaratı. Morning, müşterilerinizi anlamanıza ve fırsatlarınızı dönüşümlere ve yükseltmelere dönüştüren otomasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur. Doğrudan Zapier'e bağlanır, böylece kullanmaya başlamak için geliştirici olmanıza gerek kalmaz.

Web Sitesi: morning.so

Yasal Uyarı: WebCatalog, Morning ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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