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Otterfish is the easiest way to create and run Facebook Ads and Instagram Ads. We have built it especially for SMEs that struggle to find time or skills for Digital Marketing, Otterfish makes it so easy anyone in your team can run high performing Ads! The software offers features such as ad creation, publishing, audience testing, performance tracking and more. Free plan available, try it today.

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