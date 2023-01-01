WebCatalog
Meta Ads Manager

Meta Ads Manager

facebook.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Meta Ads Manager çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Reklam Yöneticisi, Facebook, Instagram, Messenger veya Audience Network'te reklam yayınlamak için başlangıç ​​noktanızdır. Reklam oluşturmak, reklamların ne zaman ve nerede yayınlanacağını yönetmek ve kampanyalarınızın ne kadar iyi performans gösterdiğini izlemek için hepsi bir arada bir araçtır.

Web Sitesi: facebook.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Meta Ads Manager ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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