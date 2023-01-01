Meta Ads Manager

Reklam Yöneticisi, Facebook, Instagram, Messenger veya Audience Network'te reklam yayınlamak için başlangıç ​​noktanızdır. Reklam oluşturmak, reklamların ne zaman ve nerede yayınlanacağını yönetmek ve kampanyalarınızın ne kadar iyi performans gösterdiğini izlemek için hepsi bir arada bir araçtır.

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