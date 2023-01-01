WebCatalog
OpenStax

OpenStax

openstax.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OpenStax çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ücretsiz ve esnek ders kitapları ve kaynaklar. Ücretsiz ders kitapları. Düşük maliyetli teknoloji. Yolun her adımında destek olun.

Web Sitesi: openstax.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenStax ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

123 Reg

123 Reg

123-reg.co.uk

Bnody

Bnody

bnody.com

ACKO

ACKO

acko.com

CDLSuite

CDLSuite

cdlsuite.com

Perdoo

Perdoo

web.perdoo.com

Textbooks.com

Textbooks.com

textbooks.com

abeka

abeka

login.abeka.com

skeeled

skeeled

app.skeeled.com

Opiniion

Opiniion

app.opiniion.com

Sophia

Sophia

app.sophia.org

Veeqo

Veeqo

app.veeqo.com

Oxford Owl

Oxford Owl

oxfordowl.co.uk

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası