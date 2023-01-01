WebCatalog
ACKO

ACKO

acko.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ACKO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Büyük avantajlar sunan düşük maliyetli sigorta - ACKO'dan çevrimiçi satın alın. Her poliçede kağıtsız talep deneyimi yaşayın. Sigortacılık hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Web Sitesi: acko.com

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