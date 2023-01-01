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OpenRice.com, en son yemek bilgilerini, restoran tekliflerini ve mevsimlik tarifleri sağlayan, Hong Kong'un en büyük restoran rehberi ve yemek inceleme arama motorudur. OpenRice'ın Hong Kong ve Makao restoran arama hizmetlerini kullanarak, ister Japon yemeği, ister Şanghay yemeği, İtalyan yemeği, güveç veya otel büfesi yemek isteyin, en sevdiğiniz restoranı kolayca bulabilirsiniz.

Web Sitesi: openrice.com

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