QooApp, Anime, Çizgi Roman ve Oyunlar (ACG) kültüründe uzmanlaşmış profesyonel bir platformdur. Dünya çapındaki ACG hayranlarını bir araya getirmeyi ve onlara elimizden geldiğince yardımcı olmayı amaçlıyoruz. QooApp, ikinci boyuta odaklanan, dünyanın her yerinden ACG'yi seven kullanıcıları bir araya getirmeyi ve onlara değerli hizmet ve ürünler yaratmayı amaçlayan profesyonel bir platformdur. Oyun mağazalarından haberlere ve bilgilere, oyuncu topluluklarına, çevrimdışı toplantılara, çizgi roman okumaya ve oyun dağıtımına kadar - QooApp, boyutları aşan oyun deneyimlerini genişletmek için sürekli olarak gelişiyor.

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