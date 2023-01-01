Office Troops

Gelişmiş başvuru sahibi takip yazılımı. OfficeTroops, doğru yeteneğin bulunmasına ve potansiyel adayların katılımının sağlanmasına yardımcı olmak için beceriler, deneyim uygunluğu ve çalışma tarzı eşleşmeleri gibi birden fazla veri noktasını kullanır.

Web Sitesi: officetroops.com

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