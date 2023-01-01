WebCatalog
myStaffingPro

myStaffingPro

client2.hrservicesinc.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde myStaffingPro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her büyüklükteki ve her bütçeye sahip şirketler için gelişmiş başvuru sahibi tarama özelliklerine sahip web tabanlı başvuru takip sistemi.

Web Sitesi: client2.hrservicesinc.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, myStaffingPro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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