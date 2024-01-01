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AI-native investment bank for buying SMBs OffDeal is building an AI-native investment bank for buying and selling small businesses.

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