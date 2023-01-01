Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Leadflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Leadflow, büyük ve küçük gayrimenkul yatırımcıları için en üst düzeyde yapay zeka destekli, veriye dayalı potansiyel müşteri oluşturma ve yatırım aracıdır.

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