NoteApps.Info, not alma uygulamalarının göz atılabilir, ekran görüntüsü açısından zengin bir dizini sağlar. Dünyanın gerçekten not alma uygulamalarını kataloglamak için bir web sitesine ihtiyacı var mı? Biraz aşırı görünüyor, değil mi? Sıralamak için bu kadar çok not alma uygulaması olamaz mı?

Web Sitesi: noteapps.info

Yasal Uyarı: WebCatalog, NoteApps.Info ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.