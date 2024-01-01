WebCatalog

Neocom.ai

Neocom.ai

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Web Sitesi: neocom.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Neocom.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Biz, her çevrimiçi alışveriş yapan kişiye muhteşem müşteri deneyimi sunmaya çalışan canlı ve genç bir Saas şirketi olan Neocom'uz. İşletmelerin müşterilerine yardımcı olmalarına yardımcı oluyoruz. En son teknolojiyle donanmış, geniş deneyime sahip olağanüstü bir ekibiz. Yapay zeka destekli Rehberli Satış çözümümüz, ziyaretçilerinizin ilgisini çekmenize ve web sitenizde mükemmel ürünlerini keşfetmelerine olanak tanır. Ayrıca otomatik e-posta fonksiyonu aracılığıyla onlarla bağlantı kurabilir ve Neocom platformunda topladığınız birinci ve sıfır taraf verilerini analiz edebilirsiniz. Bu, daha fazla etkileşime, daha yüksek dönüşüm oranlarına, daha yüksek AOV'lere ve daha az getiriye yol açar. Neocom aracılığıyla oluşturulan bilgileri kullanarak Pazarlama veya Tedarik gibi diğer departmanları da optimize edebilirsiniz.

Kategoriler:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Web Sitesi: neocom.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Neocom.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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