Brandfetch
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Web Sitesi: brandfetch.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Brandfetch çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Brandfetch, çevrimiçi ortamda nasıl temsil edildiklerini tam olarak kontrol etmelerine yardımcı olmayı misyon edinen markaların evidir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olarak, her boyuttaki markanın logoları, renk şemaları ve yazı tipleri gibi temel öğelerini halka açık bir marka profilinde sergilemelerine yardımcı oluyoruz. Üstelik tümü Brand API tarafından desteklenen entegrasyon ağımız sayesinde kimlikleri, sunulduğu her yerde tutarlı ve erişilebilir kalır. Geliştirici misiniz? Brand API'yi bugün entegre edin ve uygulamanızda zengin bir marka deneyimi yaratın.
Web Sitesi: brandfetch.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Brandfetch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.