Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mosaic Digital Systems, performans pazarlama kanallarını analiz etmeye, yönetmeye ve ölçeklendirmeye yönelik bir CRM'dir. Kendi kendini finanse eden şirket, bağlı kuruluş reklam ajansı Advertise Purple'ın bağlı kuruluş programı yönetiminde lider olmasını sağlayan ve 23 iş kolunda 4.000'den fazla markanın 4 milyar ABD doları tutarında bağlı kuruluş geliri elde etmesine öncülük eden adtech yenilikçisi Kyle Mitnick tarafından kuruldu.

Web Sitesi: mosaic.inc

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