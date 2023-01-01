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MapAnt Switzerland

MapAnt Switzerland

mapant.ch

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MapAnt Switzerland çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MapAnt.ch, ücretsiz coğrafi verilerden otomatik olarak oluşturulan bir İsviçre ve Lihtenştayn haritasıdır. MapAnt.ch, OCAD AG'nin bir hizmetidir.

Web Sitesi: mapant.ch

Yasal Uyarı: WebCatalog, MapAnt Switzerland ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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