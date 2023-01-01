ManageBac, hareket halindeki öğrenciler, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve koordinatörler için geliştirildi! Tam IB Sürekliliği (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE'ler için çoklu müfredat desteği ve evrensel olarak Kendi Kendin Yap (BYO) modeli.

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