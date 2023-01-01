WebCatalog
ManageBac

ManageBac

managebac.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ManageBac çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ManageBac, hareket halindeki öğrenciler, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve koordinatörler için geliştirildi! Tam IB Sürekliliği (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE'ler için çoklu müfredat desteği ve evrensel olarak Kendi Kendin Yap (BYO) modeli.

Web Sitesi: managebac.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ManageBac ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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