WebCatalog
LetsDefend

LetsDefend

letsdefend.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LetsDefend çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

LetsDefend, simüle edilmiş bir SOC içindeki gerçek siber saldırıları araştırarak, uygulamalı deneyime sahip bir mavi takım kariyeri oluşturmanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: letsdefend.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, LetsDefend ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TryHackMe

TryHackMe

tryhackme.com

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

INE

INE

ine.com

ME Patch Manager

ME Patch Manager

manageengine.com

Clutch

Clutch

clutch.io

Trusted Health

Trusted Health

trustedhealth.com

Dataquest

Dataquest

dataquest.io

TCS iON

TCS iON

learning.tcsionhub.in

Masterschool

Masterschool

masterschool.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Acadium

Acadium

acadium.com

Mento

Mento

mento.co

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası