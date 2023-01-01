LetsDefend, simüle edilmiş bir SOC içindeki gerçek siber saldırıları araştırarak, uygulamalı deneyime sahip bir mavi takım kariyeri oluşturmanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: letsdefend.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, LetsDefend ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.