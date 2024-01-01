Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Lenos çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Lenos, etkiyi ve ilişkilendirmeyi gerçek zamanlı olarak ölçmek, oluşturmak ve etkileşime geçirmek için eksiksiz bir hibrit etkinlik etkileşimi platformudur.

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