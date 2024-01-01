Kore.ai, işletmelerin yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımı yoluyla iş değeri elde etmelerine yardımcı olma konusunda on yıllık deneyime sahip, gelişmiş yapay zeka alanında lider bir sağlayıcıdır. Şirketin yenilikçi platformu, kodsuz araçları ve çözümleri, otomatikleştirmeden insan desteğine kadar uçtan uca müşteri ve çalışan deneyimleri sunmak ve üretken yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmak için kullanılıyor. Kore.ai, şirketlerin iş ihtiyaçlarını en iyi karşılayan LLM'leri ve altyapıyı seçmelerine olanak tanıyan açık bir yaklaşım benimsiyor. 200'den fazla ortağın ve 400 Fortune 2000 şirketinin güvendiği Kore.ai, yapay zeka stratejilerini yönlendirmelerine yardımcı oluyor. Şirketin yapay zeka alanında güçlü bir patent portföyü var ve üst düzey analistler tarafından lider ve yenilikçi olarak tanınıyor. Genel merkezi Orlando'da bulunan Kore.ai'nin Hindistan, İngiltere, Orta Doğu, Japonya, Güney Kore ve Avrupa dahil olmak üzere müşterileri desteklemek için bir ofis ağı vardır.

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