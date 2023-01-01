WebCatalog
Infomaniak kMeet

Infomaniak kMeet

kmeet.infomaniak.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Infomaniak kMeet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Infomaniak Meet, tüm görüşmelerinizde gizliliğinize saygı duyan bir video konferans çözümüdür. E-posta adresi yok, reklam yok ve kayıt gerekmiyor. Tartışmalarınız analiz edilmez ve yalnızca İsviçre'deki Infomaniak sunucuları aracılığıyla iletilir.

Web Sitesi: infomaniak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Infomaniak kMeet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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