Infomaniak kMeet

Infomaniak Meet, tüm görüşmelerinizde gizliliğinize saygı duyan bir video konferans çözümüdür. E-posta adresi yok, reklam yok ve kayıt gerekmiyor. Tartışmalarınız analiz edilmez ve yalnızca İsviçre'deki Infomaniak sunucuları aracılığıyla iletilir.

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