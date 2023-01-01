WebCatalog
Kiwix

Kiwix

pwa.kiwix.org

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Kiwix, gittiğiniz her yerde Vikipedi'nin (ve diğer birçok web sitesinin) tamamına erişmenizi sağlar! Bir teknede, ıssız bir yerde veya veri ücretleri çok yüksek olduğunda Kiwix, insanlığın tüm bilgisine ücretsiz olarak erişmenizi sağlar. (Kiwix JS PWA)

Web Sitesi: kiwix.org

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