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Klyck, bilgileri düzenlemek, bulmak ve paylaşmak için kullanabileceğiniz içerik çözümüdür. Ekibinizin bilgisini merkezileştirin, tüm içeriğinize hızlı ve kolay erişim sağlayın. Zamandan, paradan ve sonsuz e-posta dizisinden tasarruf etmek için içeriğinizi her duruma göre uyarladığınız özel sayfalarda kullanın. Klyck, içeriğinizi ve bilginizi bir araya getirerek ihtiyacınız olanı, ihtiyaç duyduğunuz anda bulmanıza yardımcı olur.

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