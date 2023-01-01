WebCatalog
Amazon Business

Amazon Business

business.amazon.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Amazon Business çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Amazon Business uygulaması, hareket halindeyken iş malzemelerini bulmak ve satın almak için tek adresinizdir. Hesaplar ücretsizdir, kaydolmak kolaydır ve çevrimiçi mağazadaki milyonlarca ürüne erişebilirsiniz. Nerede olursanız olun, kendinizin ve işinizin ilerlemesini sağlamak için zamandan ve paradan tasarruf edin.

Web Sitesi: business.amazon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazon Business ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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