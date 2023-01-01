WebCatalog
Amazon Live

Amazon Live

amazon.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Amazon Live çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Günlük canlı yayın alışverişi yapın: Ünlüler ve fenomenler, mutlaka sahip olunması gereken ürünleri ve en iyi fırsatları Amazon Live'da seçiyor.

Web Sitesi: amazon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazon Live ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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