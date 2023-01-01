WebCatalog
Airtm

Airtm

airtm.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Airtm çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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PARANIZA İSTEDİĞİNİZ YERDE, İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ERİŞİN. Ödeme alın, e-cüzdanlardaki paranıza erişin, yerel para birimine dönüştürün. Hepsi küresel olarak bağlantılı dijital dolar cüzdanınızla.

Web Sitesi: airtm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Airtm ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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