WebCatalog
Kitsun

Kitsun

kitsun.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kitsun çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ultimate SRS tabanlı Çalışma Platformu. Kitsun, öğrenme yolculuğunuza başlamak için ihtiyacınız olan her şeydir. Bilgi kartlarını bir sonraki seviyeye taşıyoruz.

Web Sitesi: kitsun.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kitsun ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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