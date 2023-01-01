Isetan Singapore

Isetan Singapur 1970 yılında kuruldu ve 1981 yılında halka açık bir şirket haline geldi. Singapur'daki ilk Japon mağazası olarak şu anda Singapur'da 3 Isetan mağazamız var. Isetan Scotts, Isetan Serangoon Central, Isetan Tampines ve Isetan Çevrimiçi Mağazasında çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamamızla kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşayın.

Web Sitesi: isetan.com.sg

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