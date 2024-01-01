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PR Times, merkezi Minato, Tokyo'da bulunan bir Japon halkla ilişkiler şirketidir. Ana işi, kurumsal halkla ilişkiler ve kamuya açık duruşma faaliyetleriyle desteklenen basın bültenlerinin dağıtımıdır. Ağustos 2018'de şirket, TSE Anneleri startup pazarından TSE Birinci Bölüm'e taşındı.

Web Sitesi: prtimes.jp

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