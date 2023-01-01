IntelliTrans'ın liman kapısı planlama aracı DockMaster℠, liman randevularının daha kolay ve daha doğru şekilde planlanmasını sağlamak için gerekli gerçek zamanlı görünürlüğü sağlayan SaaS tabanlı bir uygulamadır. Nakliyeciler ve nakliyeciler DockMaster'ı kullanarak iletişimi geliştirebilir ve hataları azaltabilir, iş gücü planlamasını iyileştirebilir ve performansı ölçmek için raporlama araçlarını kullanabilir. Göndericiler, seçtikleri taşıyıcılara göre alım ve teslimatları planlamak ve bunları önceden belirlenmiş bir yükleme veya boşaltma kapısına yönlendirmek için DockMaster'ı kullanıyor. Taşıyıcılar, zaman harcayan telefon görüşmeleri yapmak zorunda kalmadan DockMaster aracılığıyla liman randevularını hızlı ve kolay bir şekilde planlayabilirler. • Otomatik veya etkileşimli planlama (seçiminiz) • Verimli, gerçek zamanlı görünürlük ve iletişim • İş kuralı özelleştirmesi • Döngü süresi ve diğer performans raporlama türleri • Herhangi bir konum için o konumun iş kurallarına göre dakikalar içinde bir randevu defteri yapılandırın o 2 kapı veya 200 kapı o Hafta içi 4 saat veya haftada 24 saat/7 gün • Taşıyıcıların doğrudan tarayıcılarından planlama yapmalarına veya talep edilen randevu için onay talep etmelerine izin verin • Yük durumunun şirket içi veya şirket içi görünürlüğüne izin verin - müşterinin kendisi için bir nimet hizmet • Planlamayı kapsamlı bir IntelliTrans TMS çözümünün parçası olarak kullanın veya bağımsız olarak kullanın • Tedarik zincirinde yukarı ve aşağı Önceden Gönderi Bildirimi ve Teslimat Kanıtı sağlamak için giden ve sonraki gelen planlamayı kullanın

Web Sitesi: intellitrans.com

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