GoReminders

GoReminders

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: goreminders.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde GoReminders çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kısa mesaj ve e-posta randevu hatırlatıcıları! Bu randevu planlama ve hatırlatma sistemiyle randevulara ve toplantılara gelmeyen müşterileri azaltın. Müşterileriniz, hastalarınız, personeliniz, gönüllüleriniz ve daha fazlası için otomatik hatırlatmalar ve onaylarla zamandan ve paradan tasarruf edin. Özelleştirilebilir hatırlatma mesajları ve yinelenen randevular. 14 günlük deneme sürümümüzle risksiz deneyin.
Kategoriler:
Productivity
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Web Sitesi: goreminders.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GoReminders ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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