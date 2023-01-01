WebCatalog
Transfix TMS

Transfix TMS

apps.transfix.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Transfix TMS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gönderici uygulaması. Göndericiler ve Taşıyıcılar İhtiyaç Duydukları Tahmin Edilebilirlik, Güvenilirlik ve Performansa Sahip Olurlar. Uzmanlık, Teknoloji ve Sorumluluğun Kullanıldığı Akıllı, Modern Lojistikte Yeni Bir Dönem.

Web Sitesi: apps.transfix.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Transfix TMS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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