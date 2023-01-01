Transfix FMS

Taşıyıcı uygulaması. Göndericiler ve Taşıyıcılar İhtiyaç Duydukları Tahmin Edilebilirlik, Güvenilirlik ve Performansa Sahip Olurlar. Uzmanlık, Teknoloji ve Sorumluluğun Kullanıldığı Akıllı, Modern Lojistikte Yeni Bir Dönem.

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