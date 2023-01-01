WebCatalog
Weshare

Weshare

weshare.net

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Weshare'in Randevu Planlamanızı Otomatikleştirmesine İzin Verin. Weshare, herkesle, her yerde randevu planlamanın en kolay yoludur. Çevrimiçi, çevrimdışı, hareket halindeyken.

Web Sitesi: weshare.net

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