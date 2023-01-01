WebCatalog
ingo

ingo

app.ingoapp.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ingo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

INGO uygulamasını indirin! Her hafta birçok bedava litre kazanın. Eğlenceli oyunlar oynayın. Size en yakın INGO'yu bulun. Yakıt tüketiminizi takip edin.

Web Sitesi: ingoapp.com

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