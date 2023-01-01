Holaspirit, metodolojileri (Holacracy, Sociocracy, Sociocracy 3.0) ne olursa olsun, Kendini Yöneten kuruluşlar için tasarlanmış bir web platformudur.

Web Sitesi: holaspirit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Holaspirit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.