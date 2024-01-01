Fooji, tüketicileri sonsuza dek hayranlara dönüştürmek için markalarla ortaklık yapıyor. Her şeyi yapabilecek teknolojiye ve insanlara sahip olan Fooji platformu, kampanyalar oluşturmak, lojistiği yönetmek ve hayran katılımını ve iş sonuçlarını artırmak için marka ekiplerini güçlendirmek üzere yönetilen ve kendi kendine yönetilen bir dizi yenilikçi ürün sunuyor.

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