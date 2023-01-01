WebCatalog
HK Bus

HK Bus

hkbus.app

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Hong Kong - Bağımsız Otobüs Tahmini HK Otobüs ETA Reklamsız otobüs tahmin istasyonu, KMB, Yeni Dünya İlk Otobüsü, Citybus ve Yeni Lantau Otobüsünün varış tahminlerini entegre eder. Arayüz açık ve doğrudandır ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgiyi hızlı bir şekilde elde etmelerine olanak sağlamaya çalışır. KMB, NWFB ve LNB'den varış saatlerini gösteren, Hong Kong için reklamsız bir otobüs ETA sitesi. İhtiyacınız olanı hızlı bir şekilde almanızı sağlayan karmaşık olmayan bir kullanıcı arayüzü ile.

Web Sitesi: hkbus.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, HK Bus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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