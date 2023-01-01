Hong Kong - Bağımsız Otobüs Tahmini HK Otobüs ETA Reklamsız otobüs tahmin istasyonu, KMB, Yeni Dünya İlk Otobüsü, Citybus ve Yeni Lantau Otobüsünün varış tahminlerini entegre eder. Arayüz açık ve doğrudandır ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgiyi hızlı bir şekilde elde etmelerine olanak sağlamaya çalışır. KMB, NWFB ve LNB'den varış saatlerini gösteren, Hong Kong için reklamsız bir otobüs ETA sitesi. İhtiyacınız olanı hızlı bir şekilde almanızı sağlayan karmaşık olmayan bir kullanıcı arayüzü ile.

Web Sitesi: hkbus.app

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