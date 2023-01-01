Bağlantı İstasyonu Yönetim Yazılımı - Ekibinizin ve taşıyıcılarınızın seveceği yapılandırılabilir bir sistemle fazla mesaiyi azaltın, verimliliği artırın ve her şeyi ölçün. Conduit – Depolar için OpenTable – kamyoncularla planlamayı otomatikleştirmek için depolara yönelik yazılımlar üretir. Planlama ve check-in işlemleri şu anda e-posta, e-tablolar ve kağıt yoluyla yapıldığından her gün yüz binlerce depoda kamyonlar kuyrukta bekliyor. Conduit, kamyonların daha hızlı girip çıkmasına ve depoların ürünleri daha hızlı girip çıkarmasına yardımcı olmak için bu süreçleri otomatikleştirir. Borunun nakliyeci taşıma ve depo yönetim sistemlerinin yanı sıra taşıyıcı ve komisyoncu sistemleriyle entegrasyonu kolaydır.

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