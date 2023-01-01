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GoToMeeting

GoToMeeting

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Web Sitesi: gotomeeting.com

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GoToMeeting, LogMeIn tarafından oluşturulan ve pazarlanan, web tarafından barındırılan bir hizmettir. Kullanıcının diğer bilgisayar kullanıcıları, müşterileri, müşterileri veya iş arkadaşlarıyla internet üzerinden gerçek zamanlı olarak buluşmasını sağlayan çevrimiçi toplantı, masaüstü paylaşımı ve video konferans yazılım paketidir. 2015'in sonlarında Citrix, GoToMeeting işletmesini yaklaşık 4 milyar dolar piyasa değerine sahip bağımsız bir yan kuruluş olarak ayırma planlarını duyurdu. Temmuz 2016'da Citrix ve LogMeIn, GoTo ürün ailesini birleştirme planlarını duyurdu.

Web Sitesi: gotomeeting.com

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