WebCatalog
NotebookLM

NotebookLM

notebooklm.google.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NotebookLM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha hızlı içgörü elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, kendi belgelerinize dayalı, yapay zeka öncelikli bir not defteri. NotebookLM, kritik bilgileri daha hızlı elde etmek için mevcut içeriğinizle eşleştirilen dil modellerinin gücünü ve vaatlerini kullanmak üzere tasarlanmış deneysel bir üründür. Bunu, seçtiğiniz kaynaklara dayanarak gerçekleri özetleyebilen, karmaşık fikirleri açıklayabilen ve yeni bağlantılar için beyin fırtınası yapabilen sanal bir araştırma asistanı olarak düşünün. NotebookLM ile geleneksel yapay zeka sohbet robotları arasındaki temel fark, NotebookLM'nin notlarınızda ve kaynaklarınızda dil modelini "temellendirmenize" olanak sağlamasıdır. Kaynak topraklama, sizinle ilgili bilgiler konusunda uzman olan kişiselleştirilmiş bir yapay zekayı etkili bir şekilde oluşturur. Bugünden itibaren NotebookLM'yi seçtiğiniz belirli Google Dokümanlar'da temellendirebilirsiniz; yakında ek formatlar ekleyeceğiz.

Web Sitesi: notebooklm.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NotebookLM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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