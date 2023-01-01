Daha hızlı içgörü elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, kendi belgelerinize dayalı, yapay zeka öncelikli bir not defteri. NotebookLM, kritik bilgileri daha hızlı elde etmek için mevcut içeriğinizle eşleştirilen dil modellerinin gücünü ve vaatlerini kullanmak üzere tasarlanmış deneysel bir üründür. Bunu, seçtiğiniz kaynaklara dayanarak gerçekleri özetleyebilen, karmaşık fikirleri açıklayabilen ve yeni bağlantılar için beyin fırtınası yapabilen sanal bir araştırma asistanı olarak düşünün. NotebookLM ile geleneksel yapay zeka sohbet robotları arasındaki temel fark, NotebookLM'nin notlarınızda ve kaynaklarınızda dil modelini "temellendirmenize" olanak sağlamasıdır. Kaynak topraklama, sizinle ilgili bilgiler konusunda uzman olan kişiselleştirilmiş bir yapay zekayı etkili bir şekilde oluşturur. Bugünden itibaren NotebookLM'yi seçtiğiniz belirli Google Dokümanlar'da temellendirebilirsiniz; yakında ek formatlar ekleyeceğiz.

Web Sitesi: notebooklm.google.com

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