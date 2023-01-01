WebCatalog
Amberscript

Amberscript

amberscript.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Amberscript çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Verimlilik doğrulukla buluşuyor: Tüm transkripsiyon ve altyazı ihtiyaçlarınız için tek adres En üst düzey dil profesyonelleriyle bir araya gelen son teknoloji yapay zekamız, iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış son derece doğru çözümleri işbirliği içinde sunar.

Web Sitesi: amberscript.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amberscript ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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