PropGoTo, PropTech'teki endüstri uzmanlarından oluşan ileriyi düşünen bir şirket olan Property Automate tarafından oluşturulan yenilikçi bir SaaS ürünleri paketidir. Misyonumuz Gayrimenkul sektöründe endüstri standartlarını dönüştürecek son teknoloji yazılım çözümleri geliştirmek ve sunmaktır. Gayrimenkul ve tesis yönetimi sektöründe sadece pazara liderlik etmeyi değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetini ve rahatlığını da büyük ölçüde artırmayı hedefliyoruz. Bulut tabanlı hizmetlerimizin uygulanması basit, uyarlanması hızlı ve iş operasyonları için güvenilirdir. PropGoTo'nun özellikleri, iş kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanarak verimliliğin artırılmasına ve pazar taleplerine daha hızlı yanıt verilmesine olanak tanır. Biz PropGoTo'yuz ve amacımız gayrimenkul ve emlak sektöründeki yazılım uygulamaları ve çözümleri konusunda her müşterinin tercih ettiği seçim olmaktır.

Web Sitesi: propgoto.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, propGOTO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.