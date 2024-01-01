Bugüne kadar binlerce müşteriye entegre ERP Yazılımı, Perakende ve POS Yazılımı sağlama konusundaki uzmanlığımız, onların iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oldu. LOGIC tarafından geliştirilen ERP çözümleri, önümüzdeki dönemde müşterilerin ticari büyümesine yardımcı olacak esneklik ve ölçeklenebilirlik ile karakterize edilir. Belirli ihtiyaçlar ve sektörler için tasarlanan uygun maliyetli çözümler, orta ve büyük ölçekli ticari girişimlerin sorunları çözmesine, iş performanslarını gözden geçirmesine ve pazarlarda başarılı olmak için stratejik kararlar almasına yardımcı olur. Çeşitli yazılım yelpazemiz, bir işletmedeki farklı yanlar ve alanlar için geliştirilmiştir. Portföyümüz, tüm çözümlere uyan genel tek çözüm yerine, bir dizi LOGIC Çözümü kapsamında kapsamlı bir şekilde sunulan Sektöre özel, Dikeye özel ve Modüle özel ERP Yazılımı uygulamalarını içerir. Merkezi Mohali, Pencap'ta bulunan şirketin, Hindistan'ın her metropol şehrinde kendi operasyonel tesisi, şubeleri ve ilgili ortakları bulunmaktadır. Son derece yetenekli ve kalifiye profesyonellerden oluşan bir filoyla donatılmış olarak, mağazalar ve genel merkez arasındaki boşluğu dolduran ERP'ler ve Dikey Özel Yazılım ve Uygulamalar biçiminde en iyi çözümleri sunmanın öncüsüyüz, böylece gerçek mağazalara erişimi kolaylaştırıyoruz. çeşitli aşamalarda zaman verileri ve bilgileri. LOGIC Mantra'yı haklı çıkaran çözümler ve hizmetler, İlham Veren Piyasalara ve Hedeflenen İşletmelere odaklanmıştır. İlerleyen yirmi yıl boyunca, biz bir şirket olarak, müşterilerimiz için eşit düzeyde iş çözümleri sunarak sektördeki en iyilerin gücünü elde ettik. Siz değerli müşterilerimizin ve ortaklarımızın güvenini kazanmanın gururunu yaşıyor, başarı ve başarıların sevincini LOGIC ERP'ye bağlı tüm kardeşlik ile paylaşıyoruz.

Web Sitesi: logicerp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LOGIC ERP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.