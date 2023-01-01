WebCatalog
Google Digital Garage

Google Digital Garage

learndigital.withgoogle.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Digital Garage çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmenizi internete taşıyın. İş stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış esnek ve kişiselleştirilmiş eğitim kurslarıyla işinizi kendi hızınızda büyütün.

Web Sitesi: learndigital.withgoogle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Digital Garage ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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