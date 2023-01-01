WebCatalog
Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

19.000'den fazla çevrimiçi eğitim kursuyla Udemy Business, iş sonuçlarını artırmanıza yardımcı olan küresel bir öğrenme çözümüdür.

Web Sitesi: business.udemy.com

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