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Google Cloud Skills Boost

Google Cloud Skills Boost

cloudskillsboost.google

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Cloud Skills Boost çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Google Bulut Becerilerini Artırma. Yolunuzu seçin, becerilerinizi geliştirin ve bilginizi doğrulayın. Hepsi tek bir yerde. Buradan kaydolun ve beceri yarışmasını tamamlamak ve Google Cloud beceri rozetleri kazanmak için 30 günlük ücretsiz erişiminizi talep edin.

Web Sitesi: cloudskillsboost.google

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